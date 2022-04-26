台東縣卑南國中棒球隊員跳應援舞。（蔡旻妤攝）

睽違14年中華職棒後重返台東舉辦例行賽，回饋4000張門券給台東縣民。中信兄弟領隊劉志威。（蔡旻妤攝）

睽違14年中華職棒重返台東舉辦例行賽，回饋4000張門券給台東縣民。（蔡旻妤攝）

睽違14年中華職棒重返台東舉辦例行賽，回饋4000張門券給台東縣民。（蔡旻妤攝）

睽違14年中華職棒後重返台東舉辦例行賽，回饋4000張門券給台東縣民。（蔡旻妤攝）

睽違14年中職重返台東 回饋縣民4千張票入場觀賽

在台東縣府爭取下，中華職棒睽違14年後重返台東舉辦例行賽，中信兄弟將於5月24、25日在台東第一棒球場與樂天桃猿進行二連戰，並回饋4000張門券給台東縣民免費入場觀賽，台東縣府扣除縣內25所學校基層棒球隊師生466張票後，其餘3534張全數開放縣民上網登錄索取，中華職棒也承諾未來盡可能每年到台東舉辦賽事。

卑南國中棒球隊員與職棒中信兄弟隊吉祥物小翔在台上跳起棒球應援戰舞，中華職棒例行賽將於5月24日、25日在台東舉辦，台東小球員們興奮不已，秒變小球迷直呼「親眼看到偶像在球場上奮戰」。

卑南國中棒球隊員余念祖表示，很欣賞中信兄弟的張志豪學長，因他在球場上的精神、拚勁跟態度，很值得學習，他說，現場震撼力與電視轉播不同，尤其更可以看到整場球員的表現，而職棒選手面對瓶頸或處於落後時，該如何面對及克服，「看球賽有時比練球更能學習到東西」。隊員邱宇安說，既期待又開心，終於不必請媽媽載他到外縣市去看職棒了。

中華職棒在2008年曾在台東舉辦比賽，礙於球場設備限制及交通不便，之後便未曾在台東比賽過，而台東縣第一棒球場近年陸續完成夜間照明、LED電子計分板及轉播室等，設備修繕升級後，終於符合職業賽事基本條件。

目前兩場中信兄弟與樂天桃猿的比賽，除了回饋台東縣民的4000張免費票外，其餘6000張票預售時也銷售一空。中信兄弟隊領隊劉志威說，不只是台東縣民朋友，其他地區的象迷朋友們也都踴躍購票。而中華職棒泌書長楊清瓏則強調，將會盡力向各球團協調，希望未來每年都能到台東舉辦賽事。

縣府表示，台東培育許多優秀棒球運動選手，而中華職棒也有許多教練及球員都來自台東，如今職棒重返台東比賽將更健全台東4級棒球運動，也讓台東的棒球小將們能就近觀賞並學習國內最高水準的球技及比賽。