台中市再增國營事業職場群聚案。（台中市衛生局提供）

台中市再增國營事業職場群聚案。（台中市衛生局提供）

台中市26日新增263例本土個案，其中新增國營事業職場傳播鏈，已有13人確診，疑是接觸到外縣市感染者所致，台中市也在疫情記者會中公布包括漢來上海湯包台中店、西區TASTY西堤牛排金典綠園道店等7足跡熱點。

台中市新增263例本土確診個案，市長盧秀燕於防疫記者會表示，依年齡區分，未滿12歲27例，12至64歲224例，65歲以上12例；依性別來分，131位男性、132位女性；依感染源分類，密切接觸者98例，調查中165例。

其中多個傳播鏈都有新增確診個案，包括日前爆出校園群聚的后里幼兒園案又增4例，包括學童70歲爺爺，及其同住家人等4人，累計該群聚鏈己有1老師及9名幼童及其家人確診；另到新北染疫的五權國中足球隊群聚，繼25日有7人確診，26日新增8人，總經18選手中已有12人以及3名教練確診。

值得注意的是26日有31例為職場群聚所致，其中台電公司傳出有13人確診，起源是21日外縣市員工小孩確診，最後父母也確診，公司相當謹慎，21日先針對全員進行快篩，22日展開清消，以及分艙分流作業，24日全員319人進行PCR，也篩出13人確診。

有關個案足跡部分，衛生局指出，經疫調包括4月21日北區漢來上海湯包台中店、西區TASTY西堤牛排金典綠園道店；4月22日西區春水堂廣三SOGO店、南屯區石二鍋台中文心家樂福店；4月24日太平區木亭軒；4月21日至22日西區麥當勞中港四店；4月22日至23日中區錢櫃台中自由店。市府已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。