教育部日前宣布5月2日起開始進行校園新冠肺炎疫苗接種，惟僅給家長7天「審慎評估」期，新北市議員陳偉杰今日提出質詢並提案，要求市府編列預算為全市學童納保疫苗險，以降低家長疑慮。新北市教育局長張明文表示，新北市有21萬名學生，以每人300元預算需要6000萬元，將行文中央協助，地方也會審慎評估。

自中央疫情指揮中心規劃國小學童接種莫德納疫苗起，引發許多家長恐慌。陳偉杰議員表示，教育部的七日評估期，無異是將責任丟給家長，但許多家長不具備專業醫學能力，是要以何作為判斷基準，為何家長需要在資訊不對等的情況下，在染疫風險及接種風險中二選一。

陳偉杰認為，既然中央卸責，地方政府只好提出配套承擔起責任。因此於今日提案要求市府應增加一道機制，讓家長有足夠的時間，讓學童進行醫生的專業個案判斷後再行接種；並評估全市學童納保疫苗險之可行性，降低家長的疑慮。

陳偉杰指出，目前新北市6到12歲國小學童數約20萬人，而依平均費率每位300元保費計算，僅需編列6000萬預備金為學童納保。小孩是國家未來的主人翁，為了讓我們下一代能夠健康成長，我們必須有所作為。最後感謝今天所有議會同仁的支持，讓此提案能夠順利通過，也希望新北今天的作為能夠為全國帶起示範功效，讓全國更多的家長學童不用深陷風險之中。