又有明星逝世！曾拍攝過《一個屋簷下》、《年輕人們》、電影《冰點》等大小螢幕作品的資深日本男星山本圭，已於本月31日上午9點20分，在日本琦玉縣醫院裡面，因罹患肺炎離開人世，享壽81歲，葬禮將由近親來協助舉行。這則病故消息已於25日，經所屬事務所證實此事。

綜和多家日媒報導，山本圭是因為感染肺炎，在3月底便不幸離世，告別式將由長女來主持，不過只有親戚可以前往治喪。實際上，他早在前年(2020)夏天，在家中暈倒送醫，一直都有在接受治療，怎知今年3月起健康狀況每況愈下，得到帶狀皰疹，也就是俗稱皮蛇的症狀。

根據了解，這類病症若不積極治療，日後恐有併發重症的風險。山本圭沒有慢性疾病，可惜3月中旬出現帶狀皰疹，導致免疫力變差，身體非常虛弱，後來又不幸得了肺炎，最終不幸離世。在他身後，家人為他辦理喪事，直到25日才對外公開他的死訊。消息一出，讓昔日劇迷們都感到相當難過。

回顧山本圭的演藝生涯，生於日本大阪，1962年出演電影，開啟長達近50年的表演生涯，其中最為人熟悉的是《同一屋簷下》系列，和江口洋介、福山雅治、酒井法子合作，飾演一名男性長輩，至今慈祥形象仍深入人心。山本圭作為建築師之子，家中哥哥和弟弟同樣從事演員活動。全家可說都相當有藝術細胞。