花蓮縣今天新增220例確診個案，其中已知的傳播鏈中，仍以吉安鄉的黃昏市場為大宗。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天新增確診人數高達220人，其中尚未找到感染源頭的人數高達117人，而目前已知的傳播鏈中，仍以吉安鄉的黃昏市場28人為大宗，由於攤商上午可能會前往其他早市擺攤販售，因此花蓮市區的市八市場、中華市場今也出現確診者，共9人。

中央流行疫情指揮中心今公布花蓮新增212，花蓮縣衛生局提供資訊則是220人，局長朱家祥解釋，因目前衛生局統計個案都是統計到當天24時為止，因此人數可能會與中央公布的數據有落差。

朱家祥說明縣內疫情狀況，今新增的220例確診個案，慈濟醫院3人，為先前確診醫護親友與同事；門諾醫院1人，應為社區感染，而非院內感染；部立花蓮醫院10人，均為外溢親友及生日宴群聚延伸，花防部營區2名軍人；宜蘭羅東婚宴延伸13人，分別為亞泥5名外包商及其6名親友，另滿月酒與餐廳部分，各新增1人，均為確診親友在解隔前確診；外縣市15人。

黃昏市場新增的28人中，分別為5名攤商、其6名親友，11名消費者及其6名親友，由於該市場有些攤商上午會到其他早市擺攤販售，以致花蓮市區的市八市場與中華市場各新增1人，經疫調人員整理日前仍正疫調中或社區感染的足跡，2市場累計確診人數經校正回歸後，分別為5人與4人。

由於目前26人仍正進行疫調中，且社區感染更暴增至117人，朱家祥坦言，這100多人中，感染源頭還不是很清楚，只能呼籲鄉親，感染者都在你我周遭，請自身做好防疫。

此外，針對6歲至11歲兒童接種疫苗，朱家祥說，將陸續發放同意書予家長填寫，由於兒童接種打疫與成年人一樣，存有不可測的因素，因此不能勉強孩童施打，除給予家長較長時間考慮，也禁止未接種的孩童到校上課。他也直言，據國外數據指出，目前各國孩童接種疫苗比例均未到100％，縣府也會持續配合中央政策做相關規畫，若未來縣內欲接種疫苗的孩童人數多，衛生局也會協助到校替他們接種。

另，中央日前配發10萬劑快篩試劑給花蓮，隨確診人數不斷攀升，數量是否足夠，引起外界關注，對此，朱指出，目前縣內已使用3萬多劑，「3＋4」居隔政策開跑後，使用率會更高。由於試劑不像疫苗於採購上有較多限制，相信中央會樂見地方政府自行購買使用，因此花蓮縣府已向廠商訂購，但因目前試劑均被中央徵收，目前仍未到貨。