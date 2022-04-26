美國非洲司令部聯合司令部 (United States Africa Command)宣布，美國與法國部隊在吉布地(Djibouti)進行了聯合砲兵實彈演習，兩軍相互學習對方的火砲。

防衛部落格(Defense Blog)報導，參與的是美國維吉尼亞州與肯塔基州的國民警衛隊，他們組織成紅龍特遣部隊(Task Force Red Dragon)、以及聯合特遣部隊-非洲之角 (CJTF-HOA) 和海軍陸戰隊第5海外混成連隊 (5th Overseas Interarms Regiment, 5 RIAOM)，他們與法國駐吉布提部隊 (FFDJ) 的成員，進行跨國火砲聯合演習。

CJTF-HOA 由多個美國武裝部隊以及來自各個盟國和夥伴國家的外國武裝部隊人員組成，定期與盟國和夥伴國家一起訓練並與之合作。

操作的火砲包括法國的凱撒卡車式自走砲，以及美軍的M777輕型牽引式155公釐榴砲，還有各式口徑的迫擊砲等等。