台北市一名自行開設補習班教數學的男子廖文聖，長期偷拍補習班內的國、高中女學生如廁及裙底風光，一審簡易判決被依妨害秘密罪判處8個月徒刑，得易科罰金。台北地院26日駁回他的上訴，維持原刑度但緩刑5年，緩刑期間須定時向觀護人報到保護管束，除賠償3名被害人各10萬元，並刪光所有偷影像不得保留或散布，全案定讞。

現年54歲的廖男自2011年起，在台北市中山區開設私人數學補習班，專門招收國中與高中女學生。上課期間，廖男要求上課的女生們應穿著短裙，並不得穿著安全褲，以便其利用指導女生時，以手機偷拍女生裙下風光，或尾隨女生進入補習班的廁所偷拍。

2020年6月間，某位女學生發覺有異，於是在上廁所時利用手機進行側錄，發現廖男尾隨進廁所偷拍。女生回家哭訴，由家長帶領向警方報案。檢警獲報後，搜索並查扣廖男補習班及家中的電腦及隨身碟，發現偷拍人數多達40餘人，但其中大部分都沒有露臉，難以辨識身分。一審簡易判決因被害人均不願和解，廖男被依妨害秘密3罪判刑8個月，得易科罰金72萬元。