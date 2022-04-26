台東縣消防局防火宣導發揮創意，大玩九天玄女「醬肉」哏圖。（台東縣消防局提供／莊哲權台東傳真）

台東縣消防局防火宣導發揮創意，大玩九天玄女「醬肉」哏圖。（台東縣消防局提供／莊哲權台東傳真）

「醬肉！醬肉！別忘記關火喔！」，網紅阿翰最近推出的九天玄女影片在網路上爆紅，台東縣消防局也跟風拍攝「消郎算命館」哏圖，宣導「人離火熄」的重要性，民眾大讚創意100分，就連縣長饒慶鈴也留言：「實在太有哏」。

網紅阿翰的九天玄女影片搞笑逗趣台詞，掀起模仿風潮，台東縣消防局也跟風大玩「消郎算命館」哏圖，災害預防科科員張馨予笑說，宣導爐火不慎引發火災時才發現「原來我們跟九天玄女的連結這麼深」。

「讚嘆九天玄女，火關破解之道」、「來， 流年關卡我最會算」，台東縣消防局最近在臉書粉絲專區貼出6張哏圖，由台東分隊隊員羅翊辰巧扮算命阿姨，做出九天玄女駕到的標準手勢，然後閉上眼睛說「降落，就是這個燒焦味道」，接著照片中出現的是燒焦的吐司，寫著「你有火關，要記得關火」，最後1張哏圖則寫道：「人離火熄，功德圓滿」。

哏圖一出，吸引許多網友按讚及分享，並且大讚「優質高創意的宣導、100分」、「太有才了」、「還有搽指甲油，敬業」，也有網友敲碗「請問有爆米花嗎？」，饒慶鈴也留言：「實在太有哏，最近大家都在醬肉！醬肉！」。

「下半年運勢流年若有火關不用怕，只要1個步驟，就可以自己化解」，張馨予說，根據內政部消防署統計，今年2月「爐火不慎」是火災起火原因第2名，而釀成災害的原因常是因為「忘記關火」，希望藉由有趣的哏圖提醒大家「人離火熄」。