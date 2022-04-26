5年前在新北市消防局任職的蔡一郎與妻子黃櫻惠因5歲兒子玩耍時跌斷手，醫藥費僅6700元，卻向麥當勞稱要檢舉消防設施不合格，索賠7060萬元，一審依恐嚇取財未遂罪各判刑1年2月，二審26日開庭，夫妻請假理由是因小孩班上有同學確診。

檢方調查，2017年蔡男和黃女的5歲兒子，由阿嬤帶到麥當勞裕民分店用餐，卻在溜滑梯時摔傷，醫藥費約6700元。不過2人疑似投資失利，積欠200多萬債務，藉此獅子大開口，還濫用職權登入「消防安全管理系統」，調查安檢資料，強向麥當勞要求7060萬賠償金。

因麥當勞不肯，2人以民眾身分到處檢舉，甚至以新北市長侯友宜組的「公安稽查小組」向麥當勞施壓，稱要趕快和解，最後降價到3780萬元，還說880萬元可以用餐券抵償，麥當勞受不了決定報案。檢方偵查後，依貪汙治罪條例中藉勢、藉端勒索未遂等。

台灣高等法院二審上次開庭時，蔡一郎夫妻不認罪，高院26日再次開庭，夫妻委任律師表示，2人的小孩班上有同學確診，小孩得居家隔離，蔡一郎夫妻也是自主健康管理的對象，所以無法出庭。