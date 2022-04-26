嘉義市為產後媽媽們開課，媽媽們體驗滾筒放鬆方法。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市為產後媽媽們上課期間，專人照顧幼兒。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市開辦產後媽媽課程，包括心理調適、產後夫妻關係、身材修復等內容，還有免費幼兒托育，讓產後媽媽大放鬆，還會交流育兒及家庭經驗，一推出即秒殺報名額滿，市府表示，5月以後陸續有新課程，全部免費。

市府在嘉義婦女福利服務中心開辦一系列產後媽媽課程，今年初成為新手媽媽的伊珊，從媽媽Line群組得知「滾筒放鬆課程」，上課期間還可以免費托育服務，她立馬報名，搶到名額，上課後感覺很放鬆，對她自己及後續照顧小寶貝又有活力了。

市府社會處兒少及婦女福利科社工員蕭詩怡說，產後媽媽課程內容多元、好用，全部免費，尤其免費托育幼兒很吸引媽媽們來上課，因而4月間的課程一推出即秒殺一空，不少媽媽們向隅，5至11月陸續還有新課程，未曾參加課程的媽媽可優先報名。

新課程內容包括對產後恢復體態有助的輕運動、認識產後憂鬱、夫妻按摩、瑜珈修復、增肌訓練、手作課程（流動畫）等，1堂課約1.5至3小時，每周1次。

市府社會處表示，該處依據嘉義市「108年度婦女生活狀況及福利需求調查」的調研，為單身、產後婦女、全職媽媽、職業婦女、中高齡等各階段女性的不同需求，設計不同的服務方案，對產後媽媽提供「到宅坐月子」、「育兒喘息照顧」服務、「產後媽媽身心修復方案」等，受媽媽們歡迎。

嘉義市產後2個月至1年半內的婦女，可參加產後媽媽課程，上課期間提供免費的0-3歲以下的幼童托育服務，額滿為止，詳情洽詢（05）2340828嘉義婦女福利服務中心，或嘉義市政府社會處官網。