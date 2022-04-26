台南今天新增90例，全台跟台南都創新高。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增90例本土確診個案，58例疫調中，20例為匡列居隔陰轉陽，其餘包括5例接觸親友確診、3例軍營相關接觸者、2例校園接觸者、1案為職場接觸者、1案與確診者足跡重疊。另，教育局指出，6到11歲學童接種疫苗意願書，今起將發函各校，家長可思考1周，意願書繳回後，5月2日後將陸續規畫到校園接種。

台南市長黃偉哲說，今天全台本土確診病例6295例、台南90例，不論全台或台南都創新高，面對防疫仍然必須要特別小心。他也說，中央今起調整相關防疫做為，由於很多民眾對居家檢疫、居家隔離、居家照護可能還搞不清楚，相關疑問都可透過Line、臉書、mail提出詢問。

因應大量確診者人數上升，他也提到，市府雖一直努力增加防疫人員，但確診者也一直攀升，第一線防疫人員非常辛苦，有時候忙中有錯或態度無法讓人滿意，他也先致歉，請民眾多包涵。

教育局長鄭新輝指出，6到11歲學童接種疫苗意願書，今天起發函各校，將提供家長可思考1周，意願書繳回後，5月2日後就會陸續規畫到校園接種。

鑒於基隆傳出6例新生兒確診，衛生局長許以霖說，台南市產後護理之家工作人員3劑疫苗接種完成率94.7％，尚未完成疫苗應接種劑次滿 14 天工作人員，每7天進行1次自費篩檢；新進工作人員則應出具到職前 3 天內採檢自費篩檢陰性證明。