新北市蘆洲區黎姓男子去年8月間與女友爆發衝突，一氣之下虐待女友愛貓「茶茶」，除了用熱水燙貓外，還將虐貓過程全程錄下，茶茶送醫搶救11天後重傷不治，黎男後續被依違反動物保護法等罪起訴。新北地院今二度開庭，黎男庭訊後被一群動保人士追罵「人渣」，面對媒體提問是否認罪，他也坦承「有」，隨後狂奔離開法院。

檢警調查，黎男與樂女去年同居在蘆洲租屋處，雙方發生爭執，黎男不斷傳訊息，以茶茶性命要脅樂女搬回租屋處，他不僅持棍棒毆打茶茶，還將牠關進籠內，用滾燙熱水澆淋，黎男虐完貓後，將虐貓影片傳給樂女，還對她謾罵三字經，甚至威脅要將樂女私密照傳送給他人。新北地檢署依違反動物保護法、恐嚇危害安全、妨害秘密及侵占罪，將黎男起訴。

新北地院3月首度開庭，但黎男並未到庭，今日二度召開準備庭，黎男終於現身，由於本案有法院組織法的善良風俗之虞時，因此法官裁定不公開審理，而許多動保人士也在庭外等待黎男現身。據了解，黎男不認涉犯妨害秘密等罪，僅認涉犯動保法。

法院審理過程約10分鐘，黎男開完庭後便與友人狂奔出法院，被一堆動保人士追趕，動保人士不斷氣憤吶喊「人渣，敢做不敢當」、「出面道歉」，要求黎男停下。黎男面對媒體提問，今天是否有道歉，並未回應，但問及是否有認罪卻大聲回答「有」，隨後上車離開。

由於該案備受動保團體矚目，該案審理前，動保人士及市議員戴瑋姍等人也到法院前抗議，要求法官重判黎男2年徒刑、併科罰金200萬元，也呼籲立法部門將動保法刑度提升至6個月以上、2年以下，同時將動物保護納入憲法，希望排入修憲時程，重視動物相關權利。

戴瑋姍表示，今年有6000多件動保案件，但成案僅有2.5％，黎嫌先前未到庭，不願意接受法律制裁，呼籲法官從重量刑，用最高標準看待，也希望該案能成為台灣史上動保刑責最重的案件。