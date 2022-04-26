據內政部公布最新移轉資料顯示，今年第一季的建物買賣移轉棟數達8.5萬棟，創下2011年後的同期新高，雖然連續兩季的移轉棟數年增率都維持5%的年的增率，但增漲力道已經不如2020Q3到2021Q2當時年增16%~33%的強勁表現，加上外在戰爭、疫情、升息與高房價等因素衝擊，第二季要維持移轉棟數年增表現，將有許多挑戰。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去兩季移轉棟數年增幅度放緩，一方面也是去年同期的基期已高，另一方面也反映景氣循環已經達到高峰期，交易量成長趨緩，尤其今年第二季外在有許多干擾，包括俄烏戰爭、國內外疫情擴散、升息效應與政策打擊炒房等，第二季房市移轉要維持年度量增，挑戰度較高。

今年第一季建物買賣移轉棟數為8.5萬棟，較去年的8.1萬棟增加約5%，連續兩季的建物買賣移轉棟數都達5%，不過2020Q3到2021Q2景氣暢旺階段，移轉的年增幅度都超過16%，2021第二季最高還曾達到年增33%的增長率，一方面是當時景氣正好，一方面則是前一個年度疫情衝擊基期較低，不過就在移轉棟數基期已高的狀況下，最近兩季的年增率都剩下5%，從年增率的表現來看，持續擴增的交易量似乎已經有放緩的跡象。

曾敬德指出，從長期的移轉棟數可以看出景氣的軌跡，目前景氣已達這波的高峰期，即使外在仍有通膨、造價上揚等因素，但在過去一段時間已經反映在房價上，未來市場面臨高房價、疫情、升息、經濟成長可能趨緩的問題，短期間移轉棟數不易再出現大幅度的擴增。