離岸風電重大里程碑，彰芳西島風場不僅成為第一座使用台灣製風機葉片的風場，更提前兩年實踐葉片國產化。周二風電族群漲勢整齊，潤泰材(8463)、上緯投控(3708)、永冠-KY(1589)飆漲停價，世紀鋼(9958)、中鋼構(2013)等股價也強勢漲約半根漲停板，在無力的鋼鐵股中獨領風騷。

離岸風電重大里程碑，哥本哈根基礎建設基金(CIP)周一表示，由天力離岸風電公司生產的全台首支國產化離岸風機葉片順利通過原廠檢測及驗收，彰芳西島風場不僅成為第一座使用台灣製風機葉片的風場，更提前兩年實踐葉片國產化。

世紀鋼風電、鋼構事業兩得志。在泛綠能題材崛起下，離岸風電族群受矚，繼沃旭、哥本哈根基礎建設基金(CIP)等簽訂合約後，公司上月底又奪下海龍離岸風電計畫，世紀鋼及子公司世紀風電共計取得21座三腳套管式水下基礎構件訂單，法人預估將貢獻營收約55億元，未來三至四年訂單無虞，加上國內公共工程、科技廠房也訂單滿手，鋼構在手工程金額逾35億元，訂單能見度已看至明年。法人看好今年營運有機會較去年更好。

中鋼(2002)透過子公司興達海基、中鋼構積極發展離岸風電水下基礎設備，上月也拿下國發基金30億元資金，後續發展可期。

世紀鋼周二爆量再衝去年7月5日的十個月新高，終場收漲4.71%報133.5元。中鋼構周一曾摔至五個月低點，周二強勢反彈，重返5日線，收漲5.68%報55.8元。

各國經濟復甦，推動基建題材帶動鋼鐵需求，加上國內公共工程、科技擴廠訂單也滿手，整體營運動能強勁。而大陸五一後加速復工，大陸上海等地逐步解封復工，預期五一長假結束後製造業將加速趕工，彌補前期落後的進度，鋼鐵業有機會迎來新一波回補庫存需求。

大陸為達成5.5%GDP成長目標，疫情封控放緩後，勢必加速刺激經濟成長，為鋼材需求注入強心劑，而預期6月起在供減需增環境下，大陸鋼市應可望逐月回升，同時動帶亞洲下半年鋼市走揚。