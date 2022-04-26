金寶(2312)前總經理沈軾榮的父親，於4月20日經濟日報、工商時報刊登半版之大幅廣告，標題為「沈爸爸回應金寶許董之聲明」，因為內容對金寶公司多所指摘，且聲明內容已經損及金寶的信譽，金寶做出七點回應！

金寶公司總經理陳威昌表示，金寶集團在全球有5500名員工，大家都有貢獻，謝謝每一任總經理的努力付出，才能締造金寶的優秀成績，總經理是公司治理的火車頭，但所有員工都有貢獻。

陳威昌進一步說明，HP在1997年就是金寶公司的客戶，前總經理沈軾榮是2008年上任，在這之前公司就承接HP訂單。Dyson則是肯定金寶的產品及量能，於2015年5月27日主動打電話聯繫我們公司，並寄mail提出需求，公司指派事業部主管洽約，Dyson是整個經營團隊承接的客戶。

至於庫藏股，陳威昌表示，沈前總經理在2018年訂定庫藏股的辦法，公司遵循這個辦法發放，應無違法問題，也配合主管機關調查。許勝雄董事長的兒子許介立於2019年就是泰電通的員工，職務是副理，依規定可以參與配領庫藏股。

金寶電子近年共有8次發行庫藏股，2次在沈前總經理到任之前，其餘6次都是沈的任內，沈個人就領取相當高額的庫藏股。事實上，沈前經理的出勤狀況、參與公司重要會議的情形，考評不盡理想。

沈軾榮的父親在不了解公司運作的詳情下，刊登廣告不實的指摘，金寶公司有必要提出以下的回應:

1.沈爸爸住在台南且自承高齡89，他可能知道兒子Simon（本公司前總經理沈軾榮）在金寶公司的工作情況嗎？為何他連金寶客戶HP、Dyson的名稱及業務都瞭如指掌？沈爸爸的聲明，難道是沈軾榮先生自己寫的嗎？

2.沈爸爸於聲明中讚許Simon對公司有重大貢獻，自稱：「Simon協助公司轉型升級的新事業，就是他的成績單。」但是，維護公司價值並創造利潤，不就是專業經理人對公司、股東、同仁、客戶，應有的職責嗎？沈爸爸可曾想到，在金寶公司長達49年的發展中，哪一位主管不是為了公司永續發展而竭盡心智、全力投入？沈爸爸的片面之詞，究竟將其他奉公守法的全體金寶同仁置於何地？

3.人應知足，知所進退！這十二年來金寶公司多次分配認股權證及庫藏股，前總經理沈軾榮獲配的庫藏股平均分配比率約佔總額度的15.83％左右，有一年甚至高達20.3%，佔全體分配548位員工的1/5。受到如此禮遇，金寶還不夠厚待他嗎？

4.沈爸爸只強調Simon的「成績」，但您可知道：這幾年來金寶公司所轉投資的子公司中，在沈軾榮擔任董事長兼總經理全權主導經營下，所發生的各種不當虧損與弊端嗎？公司負責人如果以情害義而不促使他辭任，這是沈爸爸口中的「誠信」嗎？

5.沈爸爸說許董把離婚爭議當成公司治理的「天條」，但沈爸爸不知金寶公司的業務狀況及人事管理規則，憑何將Simon的「辭任」與「離婚」掛勾？

6.這十幾年來，本公司對於擔任總經理的沈軾榮信賴有加，不但賦予他重任，也持續給他成長的機會。未料他竟違背公司之重託，甚至因私情而破壞本公司一向追求的經營哲學—員工應忠於公司，也忠於家庭。

7.本公司之經營團隊及全體員工一向努力不懈，在低調與穩健中追求公司的永續經營。但對於不法侵害本公司權益者，必當依法追究，以維全體股東權益！