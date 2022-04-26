Omicron曾讓美國兒童住院數上升。

一項美國研究發現，感染Omicron變異株可能更容易導致兒童出現上呼吸道感染（upper airway infections），嚴重者，可能導致年幼患者心跳停止或其他嚴重併發症。

綜合印度媒體「印亞新聞社」（Indo-Asian News Service）、印度新聞信託社（PTI）報導，美國科羅拉多大學（University of Colorado）、西北大學（Northwestern University）及紐約州立大學石溪分校（Stony Brook University）三校組成的研究團隊，15日在《美國醫學會小兒科學期刊》（JAMA Pediatrics）刊登研究成果，團隊追蹤2020年3月1日至2021年12月25日的前Omicron時期、以及2021年12月26日至2022年2月17日間的Omicron時期等一共18849名染疫住院兒童，了解Omicron成為主流變異株後，染疫兒童罹患上呼吸道感染的人數是否增加。

研究發現，兩個時期下來一共有384名染疫兒童同時罹患上呼吸道感染，前Omicron時期的患者比例佔整體的1.5%，Omicron時期的患者比例升高至4.1%，換句話說，在Omicron盛行時期，有更多染疫兒童同時也患有上呼吸道感染。

整體而言，同時感染新冠病毒及呼吸道感染的兒童患者中，有81人病情變嚴重，約佔21.1%。研究將重症定義為需要侵襲性呼吸器（Invasive Ventilation）輔助、施以血管加壓藥（vasopressor）、使用葉克膜（extracorporeal membrane oxygenation，ECMO）體外維生系統或死亡的案例。

研究指出，兒童因為氣道較小、且相對容易塌陷，因此感染Omicron後更容易罹患哮吼（Croup）等上呼吸道感染，嚴重者可能導致心臟停止，需要插管輔助患者呼吸。

哮吼是常見的兒童呼吸道感染症，發生在嬰兒及幼童身上，主要症狀為咳嗽像狗吠，呼吸聲很大出現喘鳴聲，病情嚴重者會出現呼吸困難。

研究也發現，在Omicron盛行時期，同時染疫及患有上呼吸道感染的住院兒童年齡有下降趨勢，前期的年齡中位數為4歲又5個月，Omicron時期則降至2歲又1個月。

研究人員指出，患有嚴重上呼吸道感染的兒童會因為急性上呼吸道阻塞而面臨心跳停止風險，這些年幼患者通常需要住進加護病房，包括插管等治療。

研究也指出，儘管整體看來新冠兒童患者中併發上呼吸道感染的比例並不高，約佔2%，但了解這種新型態的臨床表現及急性上呼吸道阻塞情況將有助於後續治療。

研究人員也提到，Omicron的重症率較Delta變異株低，可能是因為Omicron病毒在肺部細胞複製的效率較低，在呼吸道的複製效率較好。