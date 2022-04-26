利用人頭公司洗錢 刑事局攻堅破獲假投資詐團

以27歲林姓男子為首的詐騙集團，利用通訊軟體群組誘騙民眾至「MiTRADE貴金屬交易平台」等假網站投資，並透過人頭公司以虛擬帳號收取被害人款項，刑事局偵查第七大隊循線偵辦後，日前前往新北市樹林、台中市南屯區兩處機房進行攻堅，將林嫌等9人逮捕到案，初步清查有28名被害人，總損失約700萬元。

警方調查，林嫌自去年6月起，在新北市樹林區及台中市南屯區經營假投資詐騙機房，並結合洗錢集團利用人頭公司，以「虛擬帳號及超商繳費代碼」服務，收取被害人款項。

嫌犯利用社群媒體及通訊軟體刊登「在家兼職、輕鬆獲利」等廣告，吸引民眾加入LINE投資群組，由共犯在群組內假冒投顧老師及投資人等自導自演，營造輕鬆獲利假象，並藉此誘導群組中的民眾至「MiTRADE貴金屬交易平台」等假投資網站中加入會員，要求民眾以匯款或轉帳方式進行投資，並由假冒投顧老師的成員透過通訊軟體指示被害人押注「黃金、白銀」等貴金屬期貨漲跌，就算被害人在投資網站中獲得高額獲利，根本也不會出金或返利。

刑事局報請新北地檢署指揮偵辦，同步搜索兩處詐欺機房，逮捕林嫌等9名犯嫌到案，初步清查28名被害人、被害款項逾700萬元，查扣賓士及保時捷各1輛、手機18支及電腦11台等贓證物，全案訊後，依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送法辦。