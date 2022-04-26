苗栗縣今天26日新增30例新冠肺炎本土確診案例，徐耀昌縣長表示，確診人數增加，足跡也相對多，公布確診者足跡已意義不大，反而會讓人因為調查不完全，讓人有未公布的足跡就安全的誤解，因此即日起依照中央規定不再公布足跡。

苗栗衛生局指出，今天確診中男性18位、女性12位，年齡介於在1歲-86歲，分布在8個鄉鎮市，分別為頭份市15例、竹南鎮6例、苗栗市4例、其他三灣鄉、造橋鄉、泰安鄉、後龍鎮、公館鄉各有1例。其中14例為居隔離前採檢或居隔期間陰轉陽性；16例為因症狀或有染病疑慮者至醫院或社區篩檢站採檢而確診。

昨天大千、大順及慈佑醫院竹南大厝里篩檢站共採檢589人，其中12人陽性，其他陰性。因應社區不明感染鏈增加，民眾篩檢需求，持續開設採檢站，慈祐醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心，4月26、27日持續開設篩檢站，時間為上午8點至中午12點、下午1點至下午5點。

因應宮廟主委染疫，造橋鄉社區感染風險增加，4月26日下午2點30分至6點30分在造橋鄉慈聖宮前廣場開設PCR篩檢站由重光醫院醫療團隊進駐；另於大千醫院急診室旁開設篩檢站，時間為4月26日下午2點30分至晚上6點30分，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。

衛生局長張蕊仙說明醫院通報確診者時，會把資料上傳至健保及法傳系統，之前中央會研判及核發全國案號後，再通知地方衛生單位，由於近來個案數暴增，疾管署已於昨日起不再核發案號，由地方衛生局逕自系統截取確診者資料，故未來各縣市公布確診數有可能與指揮中心公布數字有落差，請民眾理解，惟防疫人員日以繼夜進行疫調及疫情因應作為從未曾停歇。

徐耀昌說，即日起依照中央規定不再公布足跡，除非有特殊情況再公告，目前台灣社交距離APP已有800多萬次下載，與確診者接觸的人會收到，比足跡卡更科學化，請民眾踴躍下載。

居隔天數從10天簡化為3天居家隔離、4天自主防疫「3＋4」。已居隔超過3天者，自4月26日解除隔離。4天自主防疫期間，想要出門外出採買生活必需品，需要天天快篩陰性，才可出門，可上班，但不可上課，外出全程配戴口罩，不可以去餐廳用餐、與不特定對象接觸、前往人潮擁擠場所。