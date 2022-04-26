被認為是年底國民黨參選台北市長人選的立委蔣萬安，近來遭受另兩位有意參選的勁敵衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊夾擊。據透露，近日一份國民黨內民調顯示，黃珊珊在藍營鐵票倉的大安文山區，支持度直逼2成，恐會成為蔣萬安的大隱憂。對此，有網友表示：「只要不是塔綠班的當選，我都可以。」

藍綠白較有可能出戰年底台北市長選舉的人選，目前陳時中與黃珊珊都有防疫光環，不須特別製造議題就能有曝光機會，蔣萬安除了勤跑基層外，還須在空戰做努力。

據《鏡週刊》報導，近來在國民黨市黨部的內部民調中，包括士林北投、內湖南港及中正萬華區皆已告急。日前蔣萬安雖然拋出中正紀念堂改名的議題，卻無法引起廣泛討論，讓蔣萬安選情隱憂更明顯。

有知情人士透露，雖然蔣萬安在大安文山區有3成的支持度，黃珊珊卻有超過1成5且逼近2成的支持度。知情人士也表示，國民黨的吳碧珠及郝龍斌等2大地方要角，也分別因與本土議員關係密切及偏戰鬥藍等因素，而未考慮操盤助選。蔣萬安則透露，自己並未看過那份民調，同時也表示，會持續勤走傾聽民眾的聲音。

不少網友湧入入口網站《Yahoo奇摩》留言討論，「只要不是塔綠班的當選，我都可以」、「太像馬英九，黃珊珊不可能當選，魅力還不夠」、「三咖督歷史重演」。也有網友表示，「全力支持黃珊珊，才不會讓退步黨得利」。