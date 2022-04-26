55歲黃姓醫師在桃園市桃園區開設精神專科診所，涉嫌利用多名病患人頭，開設不實處方箋，領取多項含有第4級毒品成分的安眠藥，並把毒品賣給其他人，甚至有人每周固定買1600顆。檢方偵辦後，認為已逸脫醫學上需用，依違反販賣第4級毒品起訴。

檢方調查，黃姓醫師在某精神專科診所擔任醫師，明知道部分安眠藥有第4級毒品成分佐沛眠、唑匹可隆等管制藥品。黃姓醫師卻把診所病患的資料拿來使用，偽造他們就醫資料，並領取管制藥品。

黃姓醫師領取出來後，再以10至36元不等，以宅配或診所面交，販售給其他民眾，其他買家也坦承此事。有人甚至每周買1次，1次就要1600顆，價格為5萬8000元，也有人以宅配獲取藥物。

檢方認為，合於醫藥及科學上須用者為管制藥品，按管制藥品條例進行流向控管。非合於醫學、科學上須用者，為毒品，依毒品危害防制條例查緝。黃男的藥品含有毒品成分，雖然可由專業醫師開立處方箋，並由藥師調配，在醫療範圍內不能說違法，但是他擅自製作不實病歷、處方箋，且未經藥劑師調配，就擅自販售給其他人，數量明顯超過醫療所需合理用量，逸脫醫學需用，屬於販賣毒品行為，依照毒品危害防制條例起訴。

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