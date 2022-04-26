三星以多元產品陣容滿足各式需求，並致力將旗艦級規格與功能導入中階機型，台灣三星繼日前推出首款搭載5G超高速連網的M系列機型Galaxy M33 5G，以「超規格、超值得」優勢深受市場好評，最新再宣布引進全新生力軍Galaxy M53 5G，其搭載1億800萬超高畫素主鏡頭、6.7吋O極限全螢幕以及5,000mAh大電量，單機售價12990元。

三星Galaxy M53 5G搭載6.7吋FHD Super AMOLED PLUS O極限全螢幕、120Hz螢幕更新頻率，打造絕佳的視覺體驗；另外，Galaxy M53 5G具備5,000mAh超高續航大電量。照相部分，Galaxy M53 5G搭載4+1顆鏡頭，其中1億800萬畫素主鏡頭首度入列M系列；800萬畫素123度超廣角鏡頭讓消費者捕捉不同視野；200萬畫素景深鏡頭讓照片更添立體感。

三星Galaxy M53 5G共推出大亨藍、溫拿棕、贏家綠3款顏色選擇，單機建議售價12,990元，預計4月29日起在三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo購物中心、蝦皮商城、i預購、Friday購物、東森購物等指定線上通路陸續開賣。