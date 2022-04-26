永光（1711）3月營收年增8％，自結營業淨利8,272萬元，年增14％，稅前淨利7,688萬元，年增1％；第一季營收年增5.8％，受制原料漲幅侵蝕獲利空間，營業淨利13,419萬元，年減24％，稅前淨利14,909萬元，年減5％，每股稅前盈餘0.27元。

此外，中華化（1727）基礎化學品營收占比約54％、特用化學品約20％、電子化學品約26％。受惠調漲報價以及客戶需求成長，首季營收年增38％；今年電子化學品業者業績持穩看待，搭配漲價效益，營運有望再上層樓。法人推估，首季獲利有望延續去年第四季EPS0.59元表現。

永光色料化學品營收佔比約40％、特用化學約占32％、電子化學品約13％、碳粉約13％，醫藥化學品約2％。今年第一季因下游塗料需求看增挹注，帶動特化營收較去年同期大增近3成，惟色料化學品表現未有去年同期突出，第一季業績年減約6％。

永光特化產品包括紫外線吸收劑、光安定劑、抗氧化劑、高分子可聚合型染料，新冠肺炎疫情讓各界更重視環境清潔殺菌，其使用創新水性樹脂穩定技術，開發出抗UVC水性塗料專用的光安定劑。

永光電子材料光阻劑（壓克力、高分子系列）應用產業為顯示器、觸控、LED等，挾著半導體、藍寶石研磨漿料開發利基，開出第三代半導體碳化矽用研磨漿料，以優化產品組合。

中華化電子級硫酸屬於半導體工業常用的八大化學試劑之一。受惠電子級硫酸需求升溫，加上蝕刻液、顯像液出貨也順暢，中華化電子級化學品目前產能利用率維持8成高檔水準；後續電子化學品將持續朝半導體、記憶體、封測前段高階產品布局，特用化學品則著墨高質化產品。