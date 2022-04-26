正基科技（6546）上櫃在即，預訂掛牌日期落在五月下旬，上櫃前業績發表會拍板在4月27日舉行，會中將針對公司營運概況、財務業務狀況及發展策略進行介紹以及說明。

隨著行動通訊發展，消費性電子產品下游對於無線連網的需求提升，另因應雲端產業、人工智慧與大數據時代的來臨，帶來了物聯網(IoT)的強勁需求，搶先卡位物聯網商機的正基科技業績也跟進在近幾年出現高成長，根據財報資料顯示，正基科技108、109年度及110年之營收分別為21.9億元、26.7億元及33.9億元；毛利率分別為12.9％、21.6％、22.3％；EPS分別為1.31元、4.76元及6.78元，營業規模持續擴大110年營收較去年同期成長27.25％，營收呈現逐年成長之態勢。

隨著行動通訊發展，消費性電子產品下游對於無線連網的需求提升，另因應雲端產業、人工智慧與大數據時代的來臨，帶來了物聯網(IoT)的強勁需求。相關無線上網技術包含WiFi、Bluetooth、GPS、NFC及NB-IoT等。物聯網應用初期具備少量多樣化的特性，無線通訊IC大廠較難針對特定應用提供標準化模組，無線物聯網通訊模組處於上游標準化晶片與下游分散化領域的中間環節，需要滿足不同客戶、不同應用領域之特定需求，在硬體結構設計、客製化軟體開發能力及模組品牌形象為其價值所在。正基科技已切入血糖計、額溫槍等醫療應用產品，並於2019年透過併購速連通訊快速切入需經過長時間驗證之工控自動化、車載市場。

佈局未來，正基科技表示，萬物皆連網趨勢下連網模組需求強勁，正基提供軟硬體支持及無線傳輸整合專業，可以完全解決產品開發商的整合連網功能進入門檻問題。物聯網客戶群多樣化，更有不同的作業系統及應用，非傳統的Windows或是Intel平台；正基投入軟體研發多年，不僅能直接迅速支援產品的開發整合、協助客戶解決產品和無 線模組的軟硬體整合及各國安規問題，且能以標準品為不同客戶做客製化服務。