多位美國軍事戰略專家認為，俄羅斯無法一如原先計畫快速贏得戰爭使中國感到十分意外，為避免與普丁犯下同樣的錯誤，中國領導人習近平和共產黨正在思考對入侵台灣的計畫進行調整和準備，希望以更快、更強的力度攻擊台灣，以便在美國和其他外力介入前取得勝利。

美國之音報導，華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)中國實力專案主任林洋(Bonny Lin)認為一旦中共決定對台動武，其攻擊方式將比俄羅斯對烏克蘭的侵略「更快、更致命」。

林洋說，美國持續尋求更多國家更廣泛地支持臺灣就是要影響中國對攻台計畫的計算，向中國展示台灣的民主生存能力，使中國理解到台海兩岸，尤其是中國，應該思考如何維持台海的和平穩定，而不是單方面使用武力或改變政策破壞。

林洋與前美國負責東亞地區的資深國家情報官約翰·卡爾弗(John Culver)週二(4月19日)在《外交政策》網站上發表文章稱，中國對台用武是一個政治決定，即便中國沒有十足信心能成功執行對台灣的兩棲侵略，北京還是可能認為地緣政治與不用武力對內部的代價遠遠超過軍事行動失敗的風險

文章稱，北京可以下令解放軍進行低於侵略的重大軍事行動，例如奪取台灣海峽的重要島嶼，或是調整其侵略計畫以提高政治上的成功機會。

兩位專家指出，目前並沒有清楚的證據顯示烏克蘭衝突改變了中國對台使用武力的意願，不過只要台北跨越北京的紅線，北京還是會準備使用武力。此外，烏克蘭危機也沒有使中國修改或增加額外的紅線，因為只要中國與台灣的實力差異持續朝向中國傾斜就足以讓中共領導人宣稱時間站在它這一邊，因此中國沒有必要對台灣採取立即行動。