華視新聞台一周失誤三次，先誤發「共軍導彈襲台」、「大屯山爆發」等錯誤訊息，又把行政院長蘇貞昌職銜誤寫「總統」，代理總經理陳雅琳、董事長陳郁秀為此請辭，不接受慰留。對此，導演也是《國際橋牌社》製作人的汪怡昕砲轟華視連道歉聲明都寫錯2個字，「和匪諜無關，我想問，華視製播部經理，你的部門為什麼螺絲掉滿地？」

汪怡昕24日在臉書氣罵華視出包後的道歉聲明繼續寫錯字，將更正「啟事」寫成「啟示」、「謹此說明」寫成「僅此說明」，直言：「這是內控長期崩壞的結果，也是前任總經理（不是代總經理）種下的惡因。」他指出華視前幾天7點、9點分別錯跑馬，懲處最輕的是記兩支申誡的製播部經理，但7點出錯時，7點40幾分副控就發現失誤，因此汪怡昕想問蔡經理：「第一次錯了你知不知道？如果第一次錯了你知道，你後來有沒有盯？如果第一次這麽嚴重的錯你不知道，都沒人向你報告，然後放任第二次錯誤發生，那你在管什麼部門？」

華視把行政院長蘇貞昌職銜誤寫「總統」。（圖／翻攝華視YOUTUBE）

想不到華視又發生第三次失誤，把行政院長蘇貞昌誤植「總統」，汪怡昕忍不住破口大罵：「又是這樣的圖卡！記者、CG、編審、導播、AD，滿副控的人，這麽多關還是沒人發現。然後才剛出大事，身為主管的你有在盯著嗎？還是一樣爽爽放假？讓其他人繼續背鍋？」他諷刺蔡經理身為一級主管，想必又是被輕懲處，「提拔你的莊前總經理走了，你沒保護傘了，你還沒清醒？然後你的部門造成華視商譽、業務的損失後，你還繼續穩坐經理大位？」

許多網友看完這篇文，紛紛留言開酸：「僅，沒錯啊。僅此說明更正=只打算這樣說明更正。」、「『僅』真的很沒誠意」、「真的很扯」、「他們家根本沒有螺絲，哪來螺絲掉滿地？」