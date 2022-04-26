中央疫情指揮中心昨宣布縮短居家隔離天數為「3＋4」，北市也跟著中央政策推出新的校園防疫停課標準，北市副市長蔡炳坤表示，若1個班級有1位老師或學生確診，該班停課7天；若確診者、密切接觸者所屬班級在該校3分之1以上或超過10班，得全校停課，以3到5天為原則。

蔡炳坤指出，依照新的居隔政策標準，學校停課也跟著變動，首先，1個班有1位師生被列為確診，該班停止實體課程7天，也就是「3＋4」；其次是，確診者、密切接觸者所屬班級在該校3分之1以上或超過10班，得全校停課，以3到5天為原則。

蔡炳坤說，最後是幼兒園部分，因活動界限不明顯，同班同學停止實體課程一樣「3＋4」為7天，也可以視疫調結果，全園停課5天，新的停課標準即日起開始適用。

北市教育局表示，截至26日北市高中以下全校（園）停課者計有63校，部分班級停課計有181校，影響計5萬2965名師生。