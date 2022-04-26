南韓元組女團「S.E.S」1990年代紅遍全亞洲，是南韓知名經紀公司SM娛樂的旗下藝人，被譽為永遠的妖精，是許多女團的楷模，2002年時團體活動停止，成員Sea和柳真合約到期不續約，團體隨即解散。另一位成員Shoo則爆出賭博醜聞，同樣離開經紀公司。

昨（25日）Shoo在instagram上傳一張近照，照片中她仰拍自己，身後是一片藍天，她說「因為自己的錯誤，讓人們感到失望，我真的很抱歉。」，同時傳達了之後會以直播的方式和大家見面，會在直播中說自己的戒賭計畫。

而25日她的直播就在Flex TV 上播出，Shoo當天身穿胸前挖空上衣，在鏡頭前彎腰甚至能看見明顯的乳溝，開場就落淚反省自己過去的不法行為，立刻湧入2萬7千人，有粉絲還抖內100萬韓圜（約2萬3千台幣）。

Shoo看到粉絲抖內百萬韓圜，起身跳舞謝粉。（圖／STAR1）

Shoo看到仍有粉絲力挺，開心地捂嘴，立刻起身跳了女團舞，但這樣的行為成為韓媒的砲轟對象，認為是「國民妖精的墜落」、「S.E.S.淪為乞討的直播主」，可見並不能讓所有人滿意。

韓媒《京鄉新聞》報導，指有名女團出身的藝人K女（37歲）涉嫌欠下6億多韓元（約1633萬台幣）的賭債未還，起訴人美國籍朴某（35歲)透露，在首爾首爾廣壯洞的PARADISE CASINO賭場時，K女向她借了3億5千萬韓元未還，另一名韓國籍吳某（42歲）也同步舉發K女曾向他借了2億5千萬韓元未還。

事情曝光後， Shoo出面認了自己欠下賭債，並表示很愧疚牽扯到柳真，因此決定認罪，她稱那天是第一次去賭場，因什麼都不懂就欠下高額債務與利息，「我現在才明白賭博這麼可怕，錢我一定會還，也不會再犯一樣的錯了」。但今年1月時，她在instagram上po出手寫信，稱被熟人誘惑沉迷賭博，因為這樣失去了全部財產，還欠了一屁股債，據悉Shoo自2016年開始在澳門等海外賭場賭博共26次，最終一審被判有期徒刑6個月、緩刑2年及社會服務80小時。