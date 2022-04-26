網通再添新兵!正基(6546)將在5月底上櫃，正基大股東為網通大廠正文(4906)、持股34%，看好物連網帶動無線連網需求快速提升，尤其在WiFi6、工規高階應用是正基相當看好的領域，法人也看好，正基今年營收、獲利均有機會呈現雙位數成長。

正基主要業務為無線物聯網通訊模組，專注於研發、設計、行銷及技術支援，以AMPAK自有品牌，提供無線物聯網通訊原廠解決方案，聚焦高毛利之AIoT、工控自動化、車載、醫療應用市場。

董事長陳明哲表示，過去1~2年全球缺料嚴重，尤其是舊製程更為明顯(WiFi4、WiFi5)，目前到下半年還沒看到緩解，反倒是WiFi6狀況比較好，這也是正基現在的重點產品。

總經理游俊賢也補充說到，去年也有很多客戶因為面臨缺貨問題，所以也願意提前升級到WiFi6，正基面臨漲價問題，是產品和客戶別也多少有轉嫁與客戶，正基在WiFi6、WiFi6E部分的實力很有優勢。

陳明哲表示，大陸因為疫情封城關係，預計第二季多少會受到影響，包括組裝、原料等都有受到影響，只是整體來說，第二季表現還是會比去年同期好。整體來說，正基今年營收、獲利均有機會相較去年成長，毛利率也將會力拚成長。

正基目前資本額為6.02億元，108、109年度及110年之營業收入分別為21.9億元、26.7億元及33.9億元；毛利率分別為12.9%、21.6%、22.3%；EPS分別為1.31元、4.76元及6.78元，營業規模持續擴大，110年營業收入年成長27.25%，營收呈現逐年成長之態勢，陳明哲也透露，目前部分高單價、工規的客戶，訂單能見度已經看到明年底。

正基表示，隨著行動通訊發展，消費性電子產品下游對於無線連網的需求提升，加上因應雲端產業、人工智慧與大數據時代的來臨，帶來了物聯網(IoT)的強勁需求。相關無線上網技術包含WiFi、Bluetooth、GPS、NFC及NB-IoT等。物聯網應用初期具備少量多樣化的特性，無線通訊IC大廠較難針對特定應用提供標準化模組，無線物聯網通訊模組處於上游標準化晶片與下游分散化領域的中間環節，需要滿足不同客戶、不同應用領域之特定需求，在硬體結構設計、客製化軟體開發能力及模組品牌形象為其價值所在。正基已切入血糖計、額溫槍等醫療應用產品，並於2019年透過併購速連通訊快速切入需經過長時間驗證之工控自動化、車載市場。