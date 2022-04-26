本土疫情持續延燒，屏東26日確診＋71，創下疫情爆發以來屏東確診數新高，有10例是居隔間陰轉陽，16例是6個家庭群聚案，其他確診相關案20例，另25例感染源追溯中，共匡列133人採檢，全數居家隔離，而目前全屏東停班課學校有19校28班。

屏縣府指出，因中央流行疫情指揮中心25日已宣布確診者足跡原則不公布，屏東縣政府依中央指引不再公布，但將針對人口密集場域加強清消作業，再度呼籲民眾盡快施打疫苗，並做好防疫措施，保護自己也保護家人。

足跡雖不再公布，但縣府公開確診者分布區域，屏東市19例、東港鎮13例、萬丹鄉10例、恆春鎮5例、竹田鄉4例、瑪家鄉4例、九如鄉3例、里港鄉3例，及車城鄉、枋山鄉、枋寮鄉、林邊鄉、長治鄉、泰武鄉、琉球鄉、新園鄉、潮州鎮、鹽埔鄉等各有1例。

此外，縣府統計截至25日，屏東縣居家隔離現管1779人，居家照護部分有125人符合資格，5歲以下累計29例，無重症，有3例解除隔離。

至於停班課學校則有19校28班，包括恆春工商、東港海事、屏東高工、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、鶴聲國中、九如國中、港東國小、東興國小、東光國小、東港國小、東隆國小、崇蘭國小、海濱國小、恆春國小、新庄國小、後庄國小、仁愛國小等，居家隔離人數847人。