多家外資金融機構近期先後調降大陸2022年經濟增長預測，繼瑞銀、瑞士寶盛、匯豐後，國際投行摩根士丹利亦調降大陸經濟預測，2022年經濟增長降40點至4.2％，第二季GDP按季衰退0.5％，第三季按季增長則稍為加快至1.8％，並預計大陸第四季將放棄清零政策。

香港經濟日報26日報導，2022年第一季大陸疫情轉趨嚴峻，由於實施清零政策，上海等多個城市相繼封城，北京近日也進行全民檢測。

大摩指出，儘管清零政策已產生巨大的經濟成本，但大陸政府並未有打算放棄，這導致投資者憂慮大陸政策並非以經濟目標為導向，恐導致潛在基本面出現變化，而大陸官方在平衡控制疫情及經濟困境兩方面下，正在尋找其出路，惟估計尋找過程是艱難且緩慢的。

大摩表示：「基於政治考量及公共衛生問題，我們相信中國現行的清零政策只是過渡性，只要第四季80歲以上疫苗接種率升至較高水平，加上黨代表大會已舉行，中國便有可能退出清零政策。」

報導稱，大摩調降大陸今年經濟增長的同時，預測官方會在4月或7月的政治局會議中採取更多寬鬆措施，並繼續以保持就業市場穩定為重心，估計今年內大陸政府會再調降存款準備金率75基點，同時降息20基點，中國人民銀行也會推出更多針對性再融資工具，以緩和疫情的衝擊。

另外，對於近期人民幣貶值，大摩認為，人民幣跌勢仍然可控，而且有兩大基本因素支持人民幣，包括大陸貿易盈餘持續，因疫情拖進口多於出口，以及過去兩年商業銀行外幣存款大幅增加，可作為人民幣下跌的緩衝。