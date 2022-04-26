大陸外交部發言人汪文斌26日主持例行記者會上，被問到俄羅斯外長拉夫羅夫指稱，世界當前面臨爆發第三次世界大戰的真實威脅，是否認同俄方看法與可能的準備時，他回應沒有人希望看到爆發第三次世界大戰，希望有關各方保持冷靜克制，防止局勢升級，儘快實現和平，避免讓歐洲和世界付出更大的代價。

面對持續未止的俄烏戰火，據澎湃新聞引述汪文斌指出，當前形勢下，各方首先要支持對話談判，防止衝突擴大化、長期化。同時也應反思，歐洲何以在冷戰結束30多年後重陷地緣政治衝突的漩渦。