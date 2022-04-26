民眾PO文雲林縣北港運動公園出現紅火蟻，北港鎮公所表示是一般紅螞蟻已加強防治。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮民眾最近帶小朋友到北港運動公園休憩，發現不少蟻巢，有人還在臉書上說是紅火蟻入侵引發關注，北港鎮公所代理鎮長蕭美文26日表示經動植物防疫所人員勘查，確認是一般紅螞蟻，但數量不少，公所已加強防治，持續消除紅螞蟻同時防範紅火蟻入侵。

最近有北港鎮民在臉書上PO文，指在北港運動公園跑道邊看到1個蟻巢，直覺是紅火蟻巢，查資料後確定是「入侵紅火蟻」未成熟蟻巢，後來又在離遊戲區更近處發現1窩，請大家小心。消息傳出，讓不少經常帶著小朋友到公園玩耍的家長十分擔心。

北港代理鎮長蕭美文表示，運動公園去年改建啟用後，增設兒童遊戲區、環形PU休憩慢跑道，並加強排水與綠美化工程，可能因此改變原有生態，出現一些蟻巢，公所去年即進行清除，並於今年研擬1套防治蟻害計畫，每個月都有人定期清除蟻巢。

至於民眾在臉書上PO文認為是紅火蟻入侵，蕭美文說，之前已請雲林縣政府動植物防疫所人員前來勘查，確認不是紅火蟻，而是一般紅螞蟻，目前已在蟻巢附近施餌劑並擺設警示錐，提醒民眾不要靠近。

動植物防疫所指出，台灣紅火蟻出現地區大多位於台中以北，雲林縣目前還沒有發現其蹤跡，但由於紅螞蟻與紅火蟻的外表與蟻巢都很相似，因此接到不少民眾通報，事後都證實並非紅火蟻。防疫所會持續防治紅火蟻，若民眾有疑慮，可隨時聯絡防疫所勘查。