台鐵五一勞動節全面停駛，嚴重衝擊各縣市公共運輸。台南市政府交通局26日表示，交通部已允諾當天將加開「後壁─善化」、「善化─台南」等2條「類火車」替代路線，至於「台南—沙崙」線也將由高鐵公司負責接駁，希望能夠取代台鐵原有的服務。

交通局長王銘德指出，編號0975的「後壁—善化」線，停靠後壁、新營、柳營、林鳳營、隆田、善化等原有的火車站；編號0976的「善化—台南」線，停靠善化、永康、新市、台南等站。2條路線都從上午6時至晚上10時，每20至30分鐘1班車，雙向對開，但需要到台鐵車站購票或刷卡後上車搭乘。

其中，原有的拔林、南科等2車站，由於沒有位於省道旁，市府也將安排小黃待命，免費接駁至鄰近的站點；大橋站則因已有市區公車5路、70路等多條路線，請民眾改搭市區公車。

至於「台南—沙崙」線則由高鐵公司提供接駁，停靠台南、保安、仁德、中洲、長榮大學、沙崙等站，採直達及各站停車模式混合發車，每20分鐘1班車。

另外，5月1日當天，大台南公車往返嘉義高鐵的「黃9」、「橘9」、「橘9-1」已安排增班；往返台南高鐵的「H31」、「H62」則機動加班；行駛國道的台南麻豆快線「橘13」、台南南科快線「橘14」也將增班，總計約可增加960個座次，串連嘉義、台南等2個高鐵站及新營、麻豆、台南等3大轉運站。