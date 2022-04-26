陸股近期跌勢慘重，上證指數昨日殺破3000點大關後，今日續跌收盤重挫1.44%、收在2886點，美國媒體分析指出，外資正以前所未有的規模撤出大陸，3大主要原因在於地緣政治風險、美國升息以及大陸對疫情的封控措施。

美國媒體《CNN》引述國際金融協會（IIF）最新數據指出，上個月大陸有175億美元的投資組合外流，其中包括112億美元的債券及一些股票，創下歷史新高，金融協會更稱這種海外投資者的資本外逃是「史無前例」，尤其是這段期間其他新興市場沒有這麼大規模的資金外流。

另根據大陸政府數據，海外投資者2月減持高達350億元人民幣的大陸政府債券，創下有記錄以來最大的月減持，3月份拋售更是加速，減持金額創下520億元人民幣的新高。

英國牛津大學中國中心研究員、瑞士銀行前首席經濟學家馬格納斯（George Magnus）指出，投資人憂心北京政府幫助俄羅斯，可能會成為制裁的目標。報導指出，除了地緣政治緊張外，美國升息和大陸對疫情的嚴格封鎖，也是嚇跑外資的關鍵。

開源資本投資總監席佛斯（Brock Silvers）警告：「隨著外資對大陸基本可投資性的疑慮增加，該國正出現大量資金逃出潮。」