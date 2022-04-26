面對本土病例大爆發，許多人認為Omicron大多是輕症，而且大家幾乎都打過疫苗了，不用太擔心，不過一名青壯年男子表示，自己打了4劑疫苗還是確診，而且因為連續發燒到意識模糊，讓他倒了兩天，崩潰直呼「誰說輕症不用太擔心的？」但也有網友警告，若是沒打疫苗，現在應該已經住進加護病房了。

這名網友今(26)日在《PTT》表示，他一直是屬於鐵齒派的，覺得戴口罩就不能呼吸，所以打了很多劑疫苗，去年先是自費在台灣打AZ，後來因為出國工作，又打了兩劑莫德納，而且都是全劑量的，前後總共打了4劑疫苗。

原PO指出，因為打這麼多疫苗，他本來以為即使染疫應該也是輕症，而且在國外因為整個解禁，所以他根本就沒有在戴口罩，不料昨天竟真的確診了，雖然依照醫學界的定義他是輕症，但他自己覺得症狀不輕、非常難熬。

原PO描述自己從25日中午開始發燒，燒到26日清晨都沒停過，半夜時一直都處在迷迷糊糊的狀態，後來才終於稍微意識清楚。他強調自己屬於青壯年，而且身體狀況一直都不錯，也沒有什麼慢性病，確診後竟然也倒了兩天，反問「誰說輕症不用太擔心的？」他質疑若是老人家，即使打了疫苗恐怕也不一定只有輕症，呼籲大家小心，該打疫苗還是要打，並直呼「Omicron還是很恐怖的」。

網友則紛紛回應「醫學的輕症就是不用住院叫輕症」、「那你得感謝疫苗，因為沒打疫苗的話你，現在應該已經住進加護病房了」、「看來確實不能掉以輕心」；也有人反嗆「只有發燒連輕症都算不上好嗎」、「我中流感都比你嚴重」。