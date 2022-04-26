「3＋4」居隔新制首日上路，基隆市民對於政策提出諸多疑問。市長林右昌坦言，相關配套正和中央釐清，也盼有更多指引、細節規畫，並呼籲在新制完整建立前，需要大家一同撐過這段過渡期。

基隆市新增409例，目前居家隔離6229人，因應中央「3＋4」居隔政策，今日約1553人解隔離。不過有許多市民對於政策提出問題，包括已居隔7天是否還需要自主防疫4天；自認為密切接觸者卻沒接到隔離通知，該如何處置？

對此，林右昌回應，若民眾已居隔超過3天，明日零時起可解除，中央會統一以電子簡訊通知，如果先前已收到居家隔離書者一律作廢，以新收到的居隔簡訊為準，同時也會解除電子圍籬。

他進一步解惑，目前中央定義，密切接觸者是與確診個案發病前2天，並在未配戴口罩情況下，面對面接觸達15分鐘以上，另經衛生單位調查認定後，會納入居家隔離管制對象；未來中央會有全國一致的表單，由確診者自行填報密切接觸者資訊。

衛生局長吳澤誠補充說明，以前密切接觸者由衛生單位匡列，現在改由確診者自行填寫疫調，匡列同住親友；至於學校、職場部分，個案也必須通知防疫長或主管，並由各單位統一向上通報，目前沒有「自主隔離」的名詞，民眾也不會接到通知。

最後，林右昌說，地方也正在了解「3＋4」政策，目前有相關配套正和中央釐清，希望有更多指引、細節規畫；他提及，未來確診個案一定愈來愈多，防疫工作需要政府、民間、企業機關等一同合作，現在離社會群體免疫還有一長段路要走，仍有許多挑戰，新的機制雖已上路，但在相關平台完整建置前，盼大家一同撐過這段過渡期。