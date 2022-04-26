大陸昆山封城停工衝擊，軟板廠台郡(6269)4月生產量為去年同月的60%到70%，台郡財務長熊雅士表示，第2季客戶訂單需求仍在，雖然目前封控有逐漸打開，但5月及6月生產量還是須視大陸封控狀況，如果封控能夠和緩，運輸就能得到紓解。

台郡今天下午舉行電話法說會，雖然手機需求較去年第4季下滑，但因平板/NB/手機相較去年同期均有30%以上成長，第1季合併營收為94.93億元，季減22.7%，年增33.1%，為歷年同期新高，單季毛利率為15.9%，季減3.9個百分點，年減1.4個百分點，營業淨利率為8%，季減5.2個百分點，年增1.1個百分點，稅後盈餘為7.83億元，季減40.2%，年增51.5%，亦是歷年同期新高，每股盈餘為2.29元。

大陸昆山自4月2日封城停工至今，雖然封控逐漸打開，廠商陸續復工生產，但整體復工腳步緩慢，由於台郡昆山廠主要是後段製程，不僅要配合當地政府封控政策，也無法免於整個產業供應鏈狀況，尤其是組裝廠，即使台郡可以優化生產較別家多跑500公尺，卻無法多跑2公里，致使4月生產量為去年同月的60%到70%。

熊雅士表示，第2季客戶訂單需求仍在，現在封控有逐漸打開，我們預期5月1日以後可以逐漸恢復正常，但目前無法準確看得清楚，5月及6月生產量及第2季的展望還是要看當地政府封控措施，如果封控能夠和緩，運輸就能得到紓解。

針對大陸華東地區封控，台郡啟動兩岸產能彈性調配因應，熊雅士表示，台郡昆山廠區4月起配合中國疫情封控規定，產能受部分影響，惟台郡在兩岸皆佈局產能，能彈性啟動產能調配機制來因應突發之國際局勢及疫情事件影響；今年以來，受俄烏戰爭、通貨膨脹、疫情封控等事件，對成本產生不利影響，台郡今年將以精實管理及提升效率自動化進行體質改造優化成本架構，先做強再做大。

目前台灣廠區佔前段製程約65%到70%，昆山廠約佔30%到35%，佔整體後段製程約95%，針對法人詢問，後段製程是否考慮分散到其他地區？台郡表示，後段製程主要考量點在配合客戶需求，目前主力客戶最後組裝重點廠區還在華東地區，目前大陸地區以配合客戶為主，未來次世代高頻傳輸技術如果有新客戶，也會考慮分散產能。

因應未來5G、智能車及低軌道衛星運用等趨勢，台郡專注發展高頻天線傳輸技術，去年首創開發Metalink技術，可滿足客戶低耗能高功效產品設計需求，今年將從產品開發設計到製造流程深化擴展運用此技術，不僅提供客戶今年更多層板功效及薄化等先進設計需求，更能提升生產效率及節耗能源，台郡將以持續深化開發新進技術來展現公司價值。

去年資本支出69億元，台郡預估今年資本支出約是去年的一半，其中60%到70%用在設備，部分用在開發未來關鍵性產品。

就全年來看，熊雅士表示，我們在意的國際事件影響是不可控的，身處大供應鏈的一環，還是會受到波及，俄烏戰爭、通膨對客戶需求影響、大陸疫情封控影響等，因此採取保守策略，維持2022年較2021年有個位數百分比生產產值成長目標不變。