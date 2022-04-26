摩根士丹利周一在給客戶的報告中警告美股將迎來更為劇烈的震盪，不排除標普500指數將跌入熊市的可能性。

摩根士丹利以Mike Wilson為首的股票策略師周一出具報告指出，現在投資人「幾乎無處可躲」，即使是防禦型股票近幾天來也難逃這波壓力。

Wilson在報告中指出，此時市場都被挑過了，看不出來下一次輪動會在哪裡，根據我們的經驗，當這種情況發生時，通常就意味著大盤指數即將大跌，幾乎所有股票都會同步下挫。

摩根士丹利表示，這種情況顯示標普500指數可能將進入熊市，也就是較先前高點下跌20%。大摩並表示，最近的跌勢可能支持市場將進入「普跌階段」的觀點。

投資人擔心聯準會為了抑制高漲的通膨將採取激進的手段，上周華爾街股市大跌，道瓊指數在上周五一天就跌掉近1,000點。

周一在推特同意賣給特斯拉執行長馬斯克的消息帶動下，美股尾盤上演V型反彈，標普500指數收漲0.57%，為4,296.12點，較歷史高點下跌10.8%，仍處於修正區。

聯準會在2020年3月底推出史無前例的激勵措施以提振因疫情而深陷衰退的經濟，自此標普500指數的牛市行情便一直持續到現在。

周一那斯達克指數收漲1.29%，為13,004.85點，與歷史高點相比下跌19.8%，仍然逼近熊市。在油價飆升和通膨擔憂籠罩下，那指曾在今年3月初跌入熊市。

摩根士丹利表示，這個市場和經濟過熱的故事最終章，將是「儘管經濟放緩，聯準會仍將快速收緊政策」。

其他人對於通膨帶給股市和經濟的風險就沒那麼悲觀。瑞銀全球財富管理公司投資長Mark Haefele周一出具報告指出，通膨應該會從目前的水準緩解下來，我們預期利率升高不會導致經濟衰退。