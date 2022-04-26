櫃買中心26日表示，信實保全（6721）、及美達科技（6735）都預計於4月29日上櫃掛牌，當日上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導兩家公司之上櫃證券承銷商、及簽證會計師共同與會。

信實保全主要是透過取得標案方式提供政府或民營單位大型交通案場、科學園區及醫院等建築物之清潔服務、綜合服務、機電服務及保全服務，109年合併營業收入為20億7,832萬元，稅後淨利為1億945萬元，每股盈餘為5.47元。110年合併營業收入為22億1,692萬元，稅後淨利為1億887萬元，每股盈餘為5.44元。

美達科技主要從事半導體測試設備之生產、銷售及售後技術服務，109年合併營業收入為3億4,031萬元，稅後淨利為1億1,876萬元，每股盈餘為3.33元。110年合併營業收入為4億5,372萬元，稅後淨利為1億5,502萬元，每股盈餘為4.36元。