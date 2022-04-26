內蒙古包頭市24日出現2例新冠確診病例，昨（25）日官方即宣布全市進入「靜止狀態」，街道小區實行封閉管理，所有人原則上必須居家。除了基本生活需要的超市、便利商店及醫療機構，其餘場所暫停營業開放。此外，將展開全員核酸檢測。據今日消息，包頭市25日新增確診病例3例。

包頭市新型冠狀病毒感染肺炎防控工作指揮部昨日公告，全市進入靜止狀態，街道小區實行封閉管理，非必要不出行，減少外出及人員聚集，嚴禁小區內人員聚集，原則上必須居家。市民居家生活期間，每戶每天可指派1名家庭成員外出採購生活物資，其他家庭成員除參與疫情防控、生病就醫以及急需工作外，一般不外出。

該通知表示，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業外，其他企業原則上暫停生產經營活動。

此外，除了保障市民基本生活需要的超市（含農貿市場）、便利店、醫療機構在嚴格疫情防控措施前提下正常營業之外，餐飲業和KTV、電影院、健身房、室內游泳館、酒吧、網吧、洗浴中心、棋牌室等文化休閒娛樂場所全部暫停營業。全市文化旅遊景區、文博單位暫停開放。

通知稱，全體市民（含市外在包滯留人員）非必要不離開包頭，確因特殊情況需離開的，需查驗48小時核酸檢測陰性證明，否則不得離開該市。