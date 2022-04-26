「求職蟑螂」肆虐，讓業者有苦也難言？台中市議員張耀中指出，他近日接獲民眾陳情，有名餐飲連鎖業者今年初聘僱1名員工，因不適任、雙方合意資遣，但對方不拿錢，最後又以此要求他給10萬元，尋求勞工局也未獲解決，最後業者只好自認倒楣，總共付了10萬5600元。

張耀中表示，該業者說，他今年初聘僱該名員工，但對方工作態度差，屢勸都未改善，最後與對方商談後，雙方同意合意資遣，資遣費為5600元，但他要拿錢給該員工卻遭到拒收，對方接著要求雙倍資遣費，最後甚至到勞工局投訴老闆逾期未給資遣費。

張耀中說，業者接到勞工局通知，表示他逾期未支付資遣費，必須儘速與對方和解，否則將依照勞基法開罰30至150萬；而該員工則獅子大開口，要求給付10萬元和解金，業者無奈下只好給了對方10萬5600元。

張耀中說，勞工局重視勞工權益，在法條或法令等解釋上較偏向勞工，但勞權過重、求職蟑螂等問題也對資方不公平；勞工局進行勞資調解時應更深入了解情況，不應曲解法令、僵化行事。

勞工局長張大春表示，他不知道此事，未來將要求同仁加強法條理解，且就雙方有利、不利情形加以了解，持續精進執法過程，也呼籲有勞資問題的雇主或勞工，可透過1999專線或向勞工局請求協助。

法制局長李善植說，如勞資雙方已合意依勞基法資遣，則資方通知給付勞方款項時應留存證據，若是資方願意給付、但勞方不領，則應不違反勞基法規定、30天內給付的原則。