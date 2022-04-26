曾因被國安局退訓爆料情報工作遭法辦的男子何牧珉，3年前逆向騎車被警察盤查，卻不願透露身分及車主，拒絕前往派出所查明狀況，還辱罵警察及襲警，被檢方依妨害公務罪起訴。但台北地院認為，當時何男違規員警開單舉發即可，強行把人帶回警局執法已逾越必要程度，判處何男無罪。

具有台大化工系學歷的何男，2017年考上國家安全局，2018年因戰技武藝不及格遭退訓，竟上網曝光長官、同學的職銜及化名，因此被依違反《國家情報工作法》洩密罪起訴，正由法院審理中。

2019年10月14日下午2時，何牧珉因騎機車於北市松山區巷內逆向行駛，遭楊姓及王姓警員攔停盤查。當下何男表示沒帶證件、忘了身分證字號，也不知道機車是誰的，楊、王員於是欲將其帶回派出所查明身分，不料何男竟揮拳打傷兩警，還罵警「混蛋」、「神經病」，被依犯妨害公務及侮辱公務員罪送辦。

台北地院認為，《警察職權行使法》明定警察對人民查證身分，應以對人民權益侵害最少的適當方法為之。當時何男曾要求員警說明將他帶回警局的法律依據為何，在員警以身體阻擋後才開口及出手反抗。警方雖強調何逆向行駛，才依警察職權行使法處置，卻未說明事由，人民有權拒絕配合，因此何男主觀上沒有妨害公務的犯意，若他逆向行駛，員警可依車牌號碼舉發裁處交通違規，沒必要將他帶回派出所。