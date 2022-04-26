澎湖縣政府26日公布新增10例確診案件，其中8例為舞蹈社團人員，均為輕症，採居家照護，另有母子旅客2例，目前收治在三總澎湖分院。澎湖累積確診31例，其中第1、2、3例均已康復出院。

澎湖縣政府表示，第22案至第29案均為澎湖本地居民，都是第17案的接觸者，4月25日被衛生局匡列為居家隔離對象，快篩陽性後，PCR檢驗結果均為陽性確診，8人均為輕症，全數申請居家照護。

澎湖縣政府指出，另有2位旅客在25日確診，分別是第30案，1歲男童，4月25日發燒就醫，經PCR檢驗為陽性，CT值11。第31案，37歲女性，為第30案母親，因孩子PCR陽性，故同時採檢PCR陽性 CT值13.8，與第30案同住三總澎湖分院負壓隔離病房。

截至26日，澎湖縣累積確診計31例，其中第1、2、3例均已康復出院，目前尚有28例分別收治於三總澎湖分院、部立澎湖醫院、警光會館及採取居家照護。