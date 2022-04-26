要節省用電了！天氣炎熱，又逢疫情居家隔離、學校線上教學演練，今天用電較預期多出200萬瓩，雪上加霜是台中火力電廠7號機組剛好破管，台電發布今日備轉容量率掉到7％，從原本預估的充裕綠燈，下修為電力吃緊黃燈。台電表示，預計7號機周五才能歸隊，本周用電續呈吃緊狀態。

面對電力又拉黃燈，台電準發言人吳進忠表示，昨天起國高中實施居家線上教學演練，讓低壓用電增加了100多萬瓩，另外還有居家隔離者增多，冷氣開上來，讓用電變多。

台電表示，上述原因加上天氣炎熱，合計今天整體用電比之前預估高出200萬瓩，最後備轉容量率掉到7％，未如之前預估10％以上。吳進忠指出，台中7號預計本周四晚上可修復，周五回到供電行列。

根據電力供電預測，周三到周五，備轉容量率只在7％到9％左右，仍是吃緊黃燈，得小心不能再有大型機組故障，否則供電就會往下亮警戒橘燈。

至於5月供電狀況，吳進忠說，現在還有和平1、大潭、部分水力機組在歲修，下月會加入供電。加上今年水文好，春雨下的不錯，水力整體用電比去年多100萬瓩。還有去年火災的民營星元電廠本周日會修好，今年供電沒有問題。