法國軍靴品牌PALLADIUM 橘標防水系列自2019年推出以來，兼具防水機能且不失流行的外型，深受全球城市消費者喜愛。2022年PALLADIUM日本地區更推出專為戶外音樂祭設計限定配色。台灣即將迎來戶外音樂季旺季，不能出國的城市探索者們也紛紛走向戶外踏青、露營的冒險行程。為造福台灣消費者，PALLADIUM BOOTS TAIWAN獨家引進日本地區限定配色防水靴款，結合強大的防水機能與潮流外型，即便梅雨季節紛沓而至也能不失個性風格，22日起全台正式開賣。

PALLADIUM日本地區限定配色以戶外音樂季為設計靈感，為追求獨領風格而設計的機能潮流系列，鞋面採用WATERPROOF PLUS 抗撕裂防水科技纖維拼接WATERPROOF防水塗層麂皮，防水鞋舌車翼縫線與貼合技術將WATERPROOF透氣防水科技薄膜夾入鞋面與鞋內之間，從裡到外完整包覆，不僅阻擋水分滲入，更擁有絕佳透氣性。

大底採用LITE＋輕量進化科技結合加強耐磨度的GRIP防磨墊片讓戶外行走輕鬆好走不費力，不論是戶外露營、野地音樂祭都能能輕鬆應對、展現個性風格。配色上有蔚藍海岸、沙漠綠洲、香草花園、迷霧草原、夜幕紫黑，售價3780元，即起至5月8日購買該系列就送PALLADIUM風格口罩套組乙份，同筆消費加購任一鞋款服飾配件再享85折優惠。