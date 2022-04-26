桃園市副市長高安邦今（26）日上午前往中壢區，出席5G文化科技創新論壇暨產業媒合會，再到桃園陽光劇場視察「LED次世代虛擬攝影棚」完工情形。高副市長表示，桃園是工業大城，具有許多高科技園區，新竹則是竹科所在地，桃園與新竹皆為科技城市，市民平均年齡也都相當年輕，因此具有發展科技文化產業的優勢；桃園市及新竹市獲得經濟部工業局支持，共同推動「時代創造 創造時代：5G桃竹波TaoChu POP計畫」，並於今日舉辦「5G文化科技創新論壇暨產業媒合會」，結合桃、竹兩市的科技及人才優勢，發展數位文化內容，可望帶動台灣文化科技產業的創新升級。

高副市長於產業媒合會現場也於企業攤位，聽取產業界5G及多媒體技術應用的最新成果。隨後高副市長也前往桃園陽光劇場，視察桃園文化科技數位基地「LED次世代虛擬攝影棚」完工情形。高副市長與桃園市吉祥物ㄚ桃一起在攝影棚內進行開箱體驗，園哥則在桃園陽光劇場戶外舞台區，影像也即時傳輸至「5G文化科技創新論壇暨產業媒合會」現場，進行三地連線互動。

發表企業與桃園市高安邦副市長、經濟部工業局陳佩利副局長與新竹市文化局李欣耀副局長等貴賓合影。(圖/桃園市政府藝文設施管理中心提供)

高副市長表示，桃園陽光劇場周圍布建5G公網與專網環境，打造為「桃竹文化科技數位基地」，並建置全國第一座「LED次世代虛擬攝影棚」，可取代傳統拍攝後製流程，除了不受外在環境影響，還可變換天候與時間，並具有LED超小點距的優勢，可避免產生一般攝影常遇到的摩爾紋，亦可結合XR延展實境（extended reality）特效，在有限的空間裡，拍出無限延伸的大視野影像效果。

桃園市高安邦副市長體驗明基材最新高透明投影膜科技，讚賞其高透銳利色彩。(圖/桃園市政府藝文設施管理中心提供)

高副市長指出，桃園陽光劇場是台灣第一個結合5G專網和XR虛擬攝影棚的基地，未來不管是線上演出、商務會議、產品發布，都可以和世界各地進行即時互動，表演者與觀眾交流的模式將更加多元；而全新的內容產製系統，也將激發文化科技產業更大的研發與創作能量，創造出新世代觀眾的全新體驗。

文化局副局長王麗娟表示，今日「5G文化科技創新論壇暨產業媒合會」分為「通訊與雲服務」、「元宇宙創新內容」與「虛實入口」3大主題，內容包含桃竹典範廠商展覽、文化科技推動案例分享，以及2場專家論壇；第1場專家論壇以「5G帶流行音樂混合展演」為主題，邀請國內流行音樂界應用5G展演技術的產業鏈代表，說明新型態展演的藍圖與未來資源；第2場專家論壇則以「文化科技產業新內容推進器」為主題，說明《桃竹文化科技新願景產業白皮書》推動方向，並介紹「LED 次世代虛擬攝影棚」資源應用及媒合方式。

陽光劇場、LED次世代虛擬攝影棚與飯店媒合會場三方5G連線。(圖/桃園市政府藝文設施管理中心提供)

《5G帶動流行音樂混合展演》專家論壇，由工研院服科中心張傳育副執行長主持，Chill濪濪陳宜盈執行長、中華電信文化科技賴佳寧總監、緯謙科技劉思妤資深經理與談以及合影。(圖/桃園市政府藝文設施管理中心提供)

桃竹雙城受經濟部工業局支持，推動文化科技垂直整合計畫「時代創造 創造時代：5G桃竹波TaoChu POP計畫」，去（110）年已展開5G文化科技的驗證與商轉，執行項目包括：流行音樂混合展演、動漫遊戲應用、文化資產點雲智能升級等，今（111）年將再針對流行音樂、科技藝術、動漫遊戲等產業投入資源進行創新應用，拓展國內智慧生活、智慧娛樂的視野與產值。

《文化科技產業新內容推進器》產業論壇，由桃園展演中心陳瑋鴻主任主持，必應創造陳皆理創意總監、聚積科技謝震宇特助、工研院服科中心林宏墩組長與談以及合影。(圖/桃園市政府藝文設施管理中心提供)

今日包括經濟部工業局副局長陳佩利、桃園市政府資科局長余宛如、青年局長陳冠穎、文化局副局長王麗娟、經發局副局長黃穗鵬、原民局專委高美惠、新竹市政府文化局副局長李欣耀、桃園捷運公司董事長劉坤億、亞洲．矽谷專案辦公室主任曾友嶸、工業技術研究院服務系統科技中心執行長鄭仁傑及各文化科技產業代表均一同出席活動。