快篩兩條線還是驗孕棒兩條線？1名網友日前與在國外留學的女友通電話，發現女友在電話中氣息很喘，身體感覺不太舒服，他事後問「有沒有可能確診？」其他網友紛紛笑說「帽子戴好」、「綠色警告」、「綠色是原諒的顏色」，不過也有網友發現近年有不少「女友很喘」類似文章，疑似僅是網路笑話。

該網友在PTT上發文表示，他日前打電話給人在國外留學的女友，女友在電話感覺身體不太舒服、一直喘氣，他好心關心女友是否身體不適，對方又一直否認，他為此發文詢問「請問她有沒有可能確診？」

網友與在國外留學的女友通電話，發現女友電話中很喘，感覺身體不太舒服，他發文問「有沒有可能確診？」其他網友紛紛笑說「帽子戴好」、「綠色警告」。（翻攝自PTT）

其他網友紛紛留言「帽子戴好」、「綠色警告」、「沒有不舒服，是很舒服，你可以放心了」、「快篩或驗孕棒兩條線，選一個」、「沒過多久就會希望你跟他求婚了」、「2人一室隔離三小時而已 等等就康復了」、「得到新型冠狀病毒green亞型 只不過得到的是你」、「綠色是原諒的顏色」、「你帽子歪了，請戴好」、「開視訊看看」、「你不會跟她視訊就知道她喘的原因了」。

不過也有網友認出該「女友很喘」的梗疑似每年都會被翻出、炒話題，去年也有網友在PTT上發文說因疫情與女友2週未見面，打視訊電話也被轉為語音，女友一直說很忙、發出很喘聲音，發文問「很擔心是不是確診呼吸困難啊，好擔心唷」。

不過也有網友認出該「女友很喘」的梗疑似每年都會被翻出、炒話題，近年有不少網友發表類似文章，疑似僅是網路笑話。（翻攝自PTT）

不過也有網友認出該「女友很喘」的梗疑似每年都會被翻出、炒話題，近年有不少網友發表類似文章，疑似僅是網路笑話。（翻攝自PTT）