報稅季即將來臨，花旗(台灣)銀行推出繳稅季活動，祭出三大優惠為您精打細算省荷包。5月1日起，登錄花旗活動網頁，卡友繳交綜所稅最優可享0.66％回饋，另外還有早鳥禮以及消費回饋等多重好禮，每正卡人於活動期間，可享最高回饋可達2600元及Dyson大廈型氣流倍增涼暖風扇AM09乙台，三大優惠享受有感回饋。

信用卡具有遞延付款的特色，近年來成為民眾繳納綜所稅最佳管道，花旗推出繳稅季三大優惠，協助卡友善用信用卡輕鬆繳稅，同時享受回饋。

花旗全卡友2022年5月1日起至5月31日止登錄活動網頁，即可享受三大回饋，第一重早鳥回饋，花旗卡友繳納綜所稅超過1萬元以上，前1000名客戶可享100元即享券(家樂福、遠東SOGO百貨、遠東百貨、屈臣氏多選一禮券)；第二重繳稅優惠，繳稅金額3萬元以上至30萬元，使用花旗Visa卡繳納綜所稅，每3萬元回饋100元即享券，最高享1000元，刷花旗Mastercard卡繳納綜所稅，每3萬元，回饋200元即享券，相當於0.66％回饋，最高回饋2000元。繳稅金額500萬以上，再贈Dyson涼暖風機。

第三重消費優惠，花旗卡友於5月1日起至5月31日止登錄活動網頁並使用花旗卡繳綜所稅(不限繳稅金額)，2022年6月1日起至2022年7月31日活動期間內消費滿30000元可享300元即享券回饋；若是使用花旗饗樂卡、花旗紅利卡、花旗現金回饋白金卡、花旗現金回饋御璽卡等指定卡別消費，或是於花旗easy購特店消費，並分期滿5000元且超過6期，另外再加碼回饋200元，最高回饋500元即享券。

舉例來說，陳小姐於5月1日登錄繳稅季活動網頁，並使用花旗現金回饋PLUS鈦金卡繳交7萬元稅款；陳小姐並於 6月6日於花旗easy購特店，使用花旗饗樂卡消費4萬元，並以4萬分10期，總計陳小姐可獲得1000元即享券，含100元早鳥禮、400元繳稅優惠，以及500元消費優惠。

為體貼卡友彈性調度資金，花旗同時提供繳稅分期方案，卡友可直接透過花旗網路銀行或是花旗行動生活家App辦理稅款分期，滿1000元以上即可申辦，繳納綜所稅款可享三期零利率優惠，最高可分30期，透過分期支付的方式，繳納大筆稅款不擔心，靈活調度資金沒問題。