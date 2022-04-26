電力設備廠大同(2371)今年參加4月26–28日美國國際輸配電設備與技術展覽會(2022 IEEE PES T&D EXPO)，大同將展出節能環保的非晶質變壓器。

在台灣，大同非晶質變壓器市佔率超過6成，並外銷至日本、印尼、菲律賓等國，依需求進行客製化設計，從10kVA到9000kVA皆可承製。大同亦是台灣345kV等級、三相一體最大容量之超高壓變壓器製造商，全球最大燃氣渦輪發電廠大潭電廠的9個機組中，即有8個機組變壓器是由大同承製，新近承製的第8號與第9號機組之主變壓器，容量超過500MVA，刷新國產變壓器承製最大容量紀錄。

大同電力設備在2021年的外銷及國際大型專案表現強勁，與2020年相較營收成長高達近3倍。各國經濟發展，電力需求不斷攀升，美國總統拜登上任後簽署高達1.2兆美元的基礎建設法案，亦推升電力周邊設備商機大幅增加，此次大同參展推出非晶質變壓器，為高品質的節能、環保、安全產品，兼具低耗能、高效率、低汙染、低排碳、高防火、絕緣佳、低噪音、壽命長等優勢。特性上，非晶質變壓器鐵損為傳統矽鋼片變壓器的20-30%，可節省大量電費; 二氧化碳排放量也較傳統變壓器低30–40%。

大同擁有超過50年的變壓器製造經驗，致力開發多元電力設備產品，包含節能型非晶質變壓器、矽鋼片電力及配電變壓器、爐用變壓器、345kV-100MVAR級以下各型電抗器等，是國內電廠級電力設備主要供應商。