監委蔡崇義傳確診Covid-19。監察院知情人士今天說，今天得知有監察院人員確診，但礙於個資，身分不便透露，但這位確診人員症狀輕微，且接觸者極少，經快篩後都是陰性。

監察院繼7日有1名員工確診、3名公務駕駛快篩陽性後，今天再傳監察委員蔡崇義確診。

監察院知情人士不願證實蔡崇義是否確診，只表示今天得知有監察院人員確診，身分不便透露；這名確診的人員接觸者極少，且症狀輕微，一切按照指揮中心規定辦理，且相關接觸者經快篩後，都是陰性。