監委傳確診 監院證實1人輕症 接觸者快篩出爐 17:102022/04/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 監察院。資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監委蔡崇義傳確診Covid-19。監察院知情人士今天說，今天得知有監察院人員確診，但礙於個資，身分不便透露，但這位確診人員症狀輕微，且接觸者極少，經快篩後都是陰性。 監察院繼7日有1名員工確診、3名公務駕駛快篩陽性後，今天再傳監察委員蔡崇義確診。 監察院知情人士不願證實蔡崇義是否確診，只表示今天得知有監察院人員確診，身分不便透露；這名確診的人員接觸者極少，且症狀輕微，一切按照指揮中心規定辦理，且相關接觸者經快篩後，都是陰性。 國防部中將確診 邱國正採檢陰性 北市急診每天人滿為患 醫護人員吃不消 #確診 #監察院 #人員 #蔡崇義 #接觸者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上海離滬管理從嚴從緊 堅決防止疫情外溢 13:152022/04/26 兩岸 傳本土確診今破6千例 陳時中14：00說明 11:472022/04/26 生活 十軍團中庄營區已9人染疫 軍方擴大篩檢中 15:332022/04/26 生活 「北一女神」蔡瑞雪拍片親吐確診症狀「燒喉嚨」靠它緩解 08:392022/04/26 娛樂 逾1／3院系與確診者接觸 國北教遠距教學到期末 13:542022/04/26 生活 曲艾玲全家確診曝病況 驚曝愛兒PCR 過程：不合政策 14:092022/04/26 娛樂 女大生確診隔離想吃海底撈 業者1動作網全羨煞：揪甘心 15:522022/04/26 生活 台南＋90創單日新高 6至11歲疫苗意願書發函各校 16:132022/04/26 生活 居隔改3＋4醫搖頭 分享大國作法：最少要5天 11:352022/04/26 生活 基隆消防局傳隊員確診 全員緊急PCR採檢 10:192022/04/26 生活 軍中再暴群聚感染 嘉縣＋28 創單日確診新高 13:482022/04/26 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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